Festival de curtas-metragens exibe mais de 100 produções em Brasília

A 6ª edição do Curta Brasília - Festival Internacional de Curta-Metragem começa hoje (15) no Cine Brasília e segue até o domingo (17), com uma programação diferente dos anos anteriores. Além da exibição de filmes nacionais e estrangeiros, o público também poderá participar de debates e experimentar o cinema de realidade virtual, em espaço dedicado a curtas em 360 graus.

No festival, o público poderá assistir a 100 curtas-metragens, divididas em duas mostras competitivas: uma com 14 videoclipes e outra com 30 curtas-metragens brasileiros. A partir do tema Construir Realidades, os flmes selecionados abordam não apenas os problemas da sociedade, mas sugerem caminhos e promovem novas reflexões. O homenageado desta edição é o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, um dos principais nomes do cinema brasileiro da atualidade, diretor dos premiados longas O som ao redor (2013) e Aquarius (2016).

Participação

O número de curtas inscritos bateu recorde nesta edição, com 987 produções representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Os filmes selecionados irão concorrer a aproximadamente R$ 30 mil em prêmios. A escolha do vencedor é feita por um júri oficial e pelo voto popular. Um filme da mostra competitiva será escolhido pela Embaixada da França escolherá, por meio de comissão, para receber o prêmio Cine França Brasil, um intercâmbio para o representante do filme premiado em festival francês em 2018.

A programação está disponível no site do festival e a entrada é gratuita.