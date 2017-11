Festival de cultura tradicional paulista começa nesta quarta-feira

O festival Revelando São Paulo, importante evento de cultura tradicional paulista que começa hoje (29), tem como tema a Festa do Divino – comemoração popular de rua – e conta com espaço de exposição fotográfica, rodas de conversa e mostra com vestimentas, gastronomia e música. O evento ocorre no Parque do Trote e no Mart Center, na zona norte de São Paulo, e vai até 3 de dezembro, com programação das 9h às 21h.

Um dos destaques do festival é a culinária, trazendo à capital clássicos da comida caipira, caiçara e tropeira, como a paçoca de carne, o bolo de roda, o bolinho caipira, o requeijão de prato, o buraco quente e a linguiça caipira, com valores entre R$ 5 e R$ 20. Ao todo, são 80 espaços de culinária, 100 estandes de artesanato, 160 grupos de cultura popular tradicional, 12 Ranchos Tropeiros e participação de representantes de 170 cidades.

Outro destaque é o artesanato, feito com matéria-prima de diversas regiões do estado e técnicas transmitidas entre gerações. Os visitantes podem conferir a tradição da cerâmica na produção de panelas, vasos, pratos, copos e objetos de decoração, além dos trançados de bolsas, cestarias, instrumentos musicais, tapetes e chinelos. Há ainda bordados, tricô e crochê que se transformam em bonecas de pano, toalhas, panos de pratos, tapetes e colchas nas mãos das bordadeiras.

A música e as celebrações regionais reunirão artistas de diversas manifestações culturais no palco do festival, com encontros de violeiros, sanfoneiros, congadas e moçambiques, samba rural, catira, orquestras de viola e fanfarras. As culturas tradicionais estão representadas por grupos de Folia de Reis, Dança de São Gonçalo e Dança de Santa Cruz. O Festival de Bonecos de Rua e Cabeções, o Festival da Amizade e o encerramento do evento com o Reisado Sergipano são alguns dos destaques da programação, que está disponível no site da Secretaria de Cultura de SP.