Festival de cultura japonesa tem culinária e música no Rio

Um festival de cultura japonesa, que já passou por São Paulo, Distrito Federal e Paraná, acontece pela primeira vez no Rio de Janeiro neste fim de semana. O Japan Festival Rio Matsuri terá stands de gastronomia, exposição de artes marciais e objetos de decoração, concurso de miss, apresentação de cantores e desfiles de cosplay.

O evento ocorre no Pavilhão 4 do Riocentro, na Barra da Tijuca, e a entrada custa R$ 25. O evento se estende até as 23h hoje (10), e começa amanhã às 10h, com encerramento às 21h.

Uma das grandes atrações deste sábado foi a palestra de Eduardo Miranda, considerado "o pai dos animes no Brasil". Está prevista para 16h uma palestra com o chef Shin Koike, embaixador da culinária japonesa no Brasil pelo governo Japonês. Às 18h, será realizado o concurso Miss Nikey Rio 2018.

Para amanhã (11), está previsto o show de Rodrigo Rossi, cantor oficial dos animes famosos no Brasil Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Às 16h30 está previsto um desfile de cosplay e a cantora Pamela Yuri se apresenta logo depois.

Além de comida japonesa, nos stands também é possível encontrar produtos típicos como quimonos, porcelanas e artigos de decoração.