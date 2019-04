Festival Cultura Inglesa: Ingressos para o show gratuito de Lily Allen

A Cultura Inglesa divulgou na manhã desta quinta-feira, 25, informações sobre a retirada de ingressos para o 23º Cultura Inglesa Festival, que será realizado no dia 9 de junho no Memorial da América Latina, em São Paulo. Como nos últimos anos, o evento é gratuito e aberto ao público geral. Alunos matriculados na escola podem retirar suas entradas com antecedência.

O período de distribuição será entre 13 e 26 de maio, para alunos e staff da Cultura Inglesa, e de 27 de maio a 8 de junho, ou até quando esgotarem os ingressos, para o público geral. As entradas podem ser retiradas online pelo site livepass.com.br ou em três pontos físicos localizados na grande SP. Cada aluno matriculado na escola pode retirar até dois ingressos; para a comunidade, o limite é de um ingresso por pessoa.

O Cultura Inglesa Festival conta com apresentações nas áreas de música, artes visuais, teatro, cinema e dança. Nesse ano, o destaque fica por conta da recifense Duda Beat, que fará o show de abertura de Lily Allen.

Confira as datas e horários de funcionamento dos três pontos físicos de distribuição:

Armazém do Entretenimento | Top Center

Av Paulista, 854 - Quiosque 12 - São Paulo-SP

Funcionamento: Segunda a Sábado - das 09h30 às 20h30; domingos e feriados - das 12h00 às 17h30

Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo-SP

Funcionamento: Dias 16 e 27 de maio: das 10h00 às 18h00. Outras datas: Segunda a sábado - das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Posto Gravatinha

Av Portugal, 1756 - Santo André-SP

Funcionamento: Segunda a sábado - das 09h00 às 20h00.