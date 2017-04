Festival com Guns N? Roses, Aerosmith e The Who antecipa venda de ingressos

O São Paulo Trip - Concert Series, festival que ocorre em setembro em São Paulo, antecipou o início da venda de ingressos: as entradas já estão disponíveis pelo site www.ingressorapido.com.br.

Entre os confirmados no festival, estão bandas como The Who, Aerosmith, Guns N Roses e Bon Jovi.

Neste sábado, 29 de abril, das 14h às 22h, e domingo, dia 30 de abril, das 10h às 19h, a bilheteria oficial - Bilheteria do Allianz Parque (sem taxa de conveniência) - estará aberta.

A partir de segunda, 1º de maio, a bilheteria do estádio, localizada na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, retoma o horário normal de funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 19h.

Além das citadas acima, tocam no festival Def Leppard, The Cult, Alter Bridge, Alice Cooper e The Kills. O festival ocorre entre os dias 21 e 26 de setembro. Veja o serviço completo abaixo (divulgado pela produção do evento):

SERVIÇO - SÃO PAULO TRIP

Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo

21 de setembro: THE WHO - THE CULT - ALTER BRIDGE

Horários: Portão: 16h

Alter Bridge: 18h15

The Cult: 19h45

The Who: 21h30

Ingressos Inteira Meia

Pista Premium R$780,00 R$390,00

Pista R$390,00 R$195,00

Cadeira Nível 1 R$550,00 R$275,00

Cadeira Nível 2 R$300,00 R$150,00

23 de setembro: BON JOVI - THE KILLS

Horários: Portão: 16h

The Kills: 20h

Bon Jovi: 21h30

Ingressos Inteira Meia

Pista Premium R$780,00 R$390,00

Pista R$390,00 R$195,00

Cadeira Nível 1 R$550,00 R$275,00

Cadeira Nível 2 R$300,00 R$150,00

24 de setembro: AEROSMITH - DEF LEPPARD

Horários: Portão: 16h

Def Leppard: 19h45

Aerosmith: 21h30

Ingressos Inteira Meia

Pista Premium R$780,00 R$390,00

Pista R$390,00 R$195,00

Cadeira Nível 1 R$550,00 R$275,00

Cadeira Nível 2 R$300,00 R$150,00

26 de setembro: GUNS N´ROSES - ALICE COOPER

Horários: Portão: 16h

Alice Cooper: 19h15

Guns n´ Roses: 21h

Ingressos Inteira Meia

Pista Premium R$780,00 R$390,00

Pista R$390,00 R$195,00

Cadeira Nível 1 R$550,00 R$275,00

Cadeira Nível 2 R$300,00 R$150,00

Classificação Etária: A entrada e permanência de adolescentes de 00 (zero) a 13 (treze) anos de idade acompanhados dos pais ou responsáveis e adolescentes a partir dos 14 (quatorze) anos de idade desacompanhados dos pais ou responsáveis.

14 anos. Menores de 14 permitidos apenas acompanhados dos país ou responsável legal.

Vendas pela Internet:

www.ingressorapido.com.br

Ponto de venda sem taxa de conveniência:

A partir do dia 29 de abril (sábado) nas bilheterias da Allianz Parque.

ALLIANZ PARQUE

Bilheteria Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-200

Horário de Funcionamento:

HORÁRIO EXTRA

Sábado, dia 29/04, das 14h às 22h

Domingo, dia 30/04, das 10h às 19h

A partir de 01 de maio

Das 10:00 às 19:00 horas.

- Dia do show para vendas e will call a partir das 10:00 horas.

- Dias de jogos do Palmeiras no estádio, a bilheteria não funcionará.

Meia Entrada: Aposentados, Idosos, Estudantes, Professores da rede pública Municipal, Estadual e Federal mediante comprovação.

Formas de Pagamento: Paypal, Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa, e Visa Electron.

Nos postos de Vendas:

- Para maiores informações sobre os horários de funcionamento e as formas de pagamento de cada ponto de venda, por favor consulte: https://www.ingressorapido.com.br/PontosVenda.aspx

ATENÇÃO

- Os ingressos serão parcelados em até 4 vezes sem juros no cartão de crédito

- Os ingressos de estudantes estão limitados a um ingresso por C.P.F.

- NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INGRESSOS COMPRADOS FORA DOS PONTOS DE VENDAS OFICIAIS DA INGRESSO RÁPIDO. PARA CONSULTAR OS ENDEREÇOS OFICIAIS VISITE: https://www.ingressorapido.com.br/PontosVenda.aspx

