Festival Boca de Cena recebe inscrições até 19 de fevereiro

Grupos, coletivos e companhias teatrais e circenses já podem se inscrever para o edital do Festival Boca de Cena – Mostra Sul-Mato-Grossense de Teatro e Circo 2018. O Edital pode ser baixado aqui: http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/19/2018/01/EDITAL-N.rtf.

Serão selecionados dez espetáculos de artistas que atuam no Estado há pelo menos dois anos. As apresentações acontecem em teatros, espaços alternativos, ruas e praças de Campo Grande.

As inscrições devem ser realizadas pelos proponentes, pessoas físicas ou jurídicas ou seus procuradores até o dia 19 de fevereiro de 2018 e encaminhadas, juntamente com os documentos exigidos, somente através dos Correios, por Sedex para o seguinte endereço:

MOSTRA SUL-MATO-GROSSENSE DE TEATRO E CIRCO/2018 – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – Gerência de Difusão Cultural/ Núcleo de Teatro. Memorial da Cultura – Rua Fernando Correa da Costa, 559, 4º Andar. CEP: 79002-820 Campo Grande/MS.

As apresentações estão previstas para ocorrer em Campo Grande no período de 26 de março a 1° de abril de 2018. Todos os espetáculos contam com entrada gratuita.

Boca de Cena – O Festival é realizado desde 2008 pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul em comemoração a duas datas importantes: Dia Internacional do Teatro e Dia Nacional do Circo. Ao longo desses nove anos já foram realizadas 123 apresentações, com um público estimado de 22 mil pessoas.

Este ano o Boca de Cena contará com 15 apresentações gratuitas de espetáculos além de outras 15 atividades, entre oficinas e debates. Uma maratona de mais de 12 horas de cultura, discussões políticas e arte da representação.

“A mostra já está consolidada no calendário cultural do Estado, sendo uma referência entre o público. Conta com a parceria dos colegiados e universidades, oferecendo legitimidade ao produto cultural numa construção coletiva, com o objetivo de chegar ao principal interessado, o público”, explica Márcio Veiga, gestor de Produção Cultural da Fundação de Cultura.