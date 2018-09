Festival Batalha de Bandas acontece neste fim de semana em Campo Grande

Banda Seven Four será uma das concorrentes - foto: Divulgação

A Batalha de Bandas, festival de música autoral, acontece neste sábado, dia 22 de setembro, a partir das 19h, no 21 Music Bar. As 10 finalistas se apresentarão para público e jurados em busca do primeiro lugar, que dá a banda vencedora, entre outros prêmios, a gravação de um EP.

Foram mais de 40 bandas inscritas neste ano e as bandas finalistas são: Diabo Rural, Macumbapragringo, Quarto Minguante, 100 Cash, Boca de Onça, Arisen, Banda Seven Four, Overdaines, Burning Universe e Peixes Entrópicos.

Os prêmios para a banda que ficar com o primeiro lugar serão: a gravação de um EP com 4 músicas, a gravação de um clipe, ensaio fotográfico e 10 camisetas da banda, além dos prêmios para o segundo e terceiro lugar a organização também vai premiar, com a gravação de um single, a banda mais votada pelo público.

Após as apresentações das bandas finalistas o show final, antes do anúncio dos vencedores da noite, fica por conta da banda vencedora em 2017, a Mad Men Convoy.

Para os organizadores, o festival é um marco na cultura do MS, “O Batalha está na sua quinta edição ininterrupta, pelo palco já passaram mais de 40 bandas totalmente autorais e de vários lugares do estado, isso mostra a força da música, mostra que o Mato Grosso do Sul produz muito e com qualidade”, declara Caio Dutra, um dos idealizadores do projeto.

Os ingressos antecipados custam R$ 20 meia entrada com a entrega de 1kg de alimento não perecível e são vendidos pelas bandas participantes.



Serviço

O que: Batalha de Bandas 2018

Quando: 22 de setembro de 2018

Onde: 21 Music Bar, R. São Vicente de Paula, 160 - Chácara Cachoeira,

Preço: R$ 20 meia entrada com doação de 1kg de alimento não perecível

Informações: 99242-7172 (Ana)/ 99900-3585 (Caio)