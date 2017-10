Festival América do Sul Pantanal 2018

A nova data coincide com a alta temporada do turismo no Pantanal - Reprodução/Internet

Com uma proposta mais abrangente para o encontro das águas e das artes, resgatando os grandes debates das fronteiras, seus territórios e sua gente, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC), decidiu adiar a décima quarta edição do Festival América do Sul Pantanal (FASP), que seria realizado entre os meses de novembro e dezembro deste ano, em Corumbá.

Em comum acordo com a prefeitura de Corumbá, o Governo do Estado transferiu o tradicional evento internacional para o período de 6 a 13 de maio de 2018. A decisão de governo de adiar o festival reforça a política de criar atrativos durante a alta temporada nos principais destinos turísticos no maior santuário ecológico do País.

Com o fim da pesca, agora em novembro, inicia-se um período de baixa temporada no Pantanal, enquanto em maio o turismo em alta atrairá mais visitantes à região. O Governo do Estado avalia que o festival acontecendo neste período aquecerá a economia de Corumbá e região.

A Fundação de Cultura apresentará novo formato para a décima quarta edição do festival, com a participação já confirmada de 12 países. Mais do que a celebração das manifestações culturais, o FASP reunirá grandes pensadores e gestores do continente para discutir as questões comuns, como a fronteira, o turismo, a geopolítica.