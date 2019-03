Festeja Campo Grande terá Marília Mendonça, Diego & Vitor Hugo e Vintage Culture

Um dos maiores festivais de música sertaneja do Brasil, o Festeja Campo Grande, acontece no dia 16 de março com nomes importantes se apresentando na Capital. Entre as atrações estão a cantora Marília Mendonça, a dupla Diego e Vitor Hugo e o DJ Vintage Culture. O Festeja chega a Capital pela Santo Show Produções e Eventos, e terá como palco o Âncora Hotel. Os ingressos já estão à venda.

Com mais de 80 edições realizadas no Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra e Portugal, o Festeja contabiliza público de mais de 1,3 milhões de pessoas. Mais de 37 artistas já tocaram nos palcos do festival. Em Campo Grande, a dona dos hits “Infiel” e “Eu Sei de Cor”, Marília Mendonça, retorna à Capital depois de fazer um show surpresa em Dezembro com o projeto “Por Todos os Cantos”.

A cantora vai traz o melhor do sertanejo feminino com suas músicas sobre relacionamentos, traição e amor a partir do ponto de vista das mulheres. A sertaneja, que é considerada a “Rainha da Sofrência” é sucesso absoluto fora e dento dos palcos. Nas redes sociais ela tem mais de 4,5 milhões de seguidores no Facebook e 15,7 milhões no Instagram.

Quem também sobe ao palco são os amigos de infância, Diego & Victor Hugo. A história da dupla tem início no cenário musical no triângulo mineiro, na cidade de Uberlândia. Com muita dedicação, carisma e talento a dupla se arriscou a lançar o primeiro trabalho autoral com a música “Calafrio”, que abriu novos horizontes e expandiu o nome dos dois no cenário nacional. Atualmente, eles tocam com grandes nomes e emplacam sucessos pelo país.

Para quem gosta de música eletrônica o festival encerra com o sul-mato-grossense Vintage Culture. O DJ e produtor de música eletrônica do gênero house music teve uma rápida ascensão lançando versões como “Blue Monday” do New Order e “Another Brick in the Wall” de Pink Floyd, que logo começaram a viralizar nas redes junto com suas versões de “Bete Balanço” do Cazuza e “Bidolibido” de Fernanda Abreu. Hoje, ele é um dos DJs mais tocados no Brasil.

Quando: Sábado, 16 de Março

Onde: Âncora Hotel – Av. Gury Marques, 8371 – Jardim Santa Felicidade

Quanto: Os ingressos para o Festeja Campo Grande já estão à venda e vão de R$25 a R$300. Quem comprar antecipadamente paga R$ 50,00 para Pista, R$ 60,00 na Área Vip e R$ 100,00 no camarote. Os ingressos para Backstage custam R$ 300,00 e o Bangalô está R$ 3,9 mil (comporta 10 pessoas). As reservas para bangalô são feitas exclusivamente pelo telefone 3025-4006 e os demais ingressos podem ser adquiridos no Gugu Lanches ou pela internet no site Meu Bilhete.