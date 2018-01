Festa de São Sebastião em Pedro Gomes recebe apoio da Fundação de Cultura e show de Almir Sater

A primeira festa organizada pela Paróquia ocorreu em 1953 e visava a construção da antiga matriz da cidade - Foto: Chico Ribeiro

Considerada a principal festividade do município de Pedro Gomes (distante 307 km de Campo Grande), a Festa de São Sebastião chega a sua 65ª edição com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), que viabilizou parte do suporte técnico e das apresentações musicais especiais presentes este ano – Grupo Eco do Pantanal e do cantor e compositor Almir Sater.

As atividades acontecem neste sábado (20.1) no Salão da Paróquia São Sebastião, organizadora do evento, a partir das 22 horas. A entrada é franca.

Incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, a Festa de São Sebastião de Pedro Gomes remonta a celebrações que antecedem a criação do município. Na Fazenda São Pedro, nos anos 1930, a festividade já reunia muitos moradores das redondezas no sábado mais próximo do dia 20 de janeiro.

A primeira festa organizada pela Paróquia ocorreu em 1953 e visava a construção da antiga matriz da cidade. Desde então, as comemorações viram o florescer do município, emancipado politicamente em 1963.

Atualmente a Festa também é realizada com o objetivo de finalizar um novo Salão Paroquial, já que o antigo, construído no início da década de 1970, já não oferecia suporte para o tamanho das celebrações e da fé dos participantes. O novo espaço, de 1.750 metros quadrados, garantirá mais segurança para a continuidade da tradição.

A Festa conta este ano com apoio da Fundação de Cultura e da Secretaria de Cultura e Cidadania e está inserida no projeto MS 40 Anos, que garante apresentações musicais, exposições de artes plásticas e artesanato, além de ações sociais em cidades de todas as regiões do Estado.

Para o secretário de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, as parcerias com as prefeituras possibilitam o engrandecimento das tradicionais festividades, porém mantendo as referências culturais e seus valores históricos.

“Este projeto MS 40 Anos é um marco de gratidão. Nestes anos todos agregamos muitos valores, culturas e pessoas. Creio ser de extrema importância revelar e valorizar esta história e nossa cultura para termos um anúncio melhor de futuro”.

Serviço: Mais informações podem ser obtidas na Paróquia São Sebastião, que fica na Avenida Manoel Alves de Morais Júnior, 272, no Centro de Pedro Gomes. O telefone é (67) 3230-1218