Festa de São Benedito promovida pela Comunidade Tia Eva acontece a partir desta sexta

A Associação dos Descendentes da Tia Eva, promove a partir desta sexta-feira (12) até o dia 27 de maio, a 98ª Festa de São Benedito, tradicional evento da comunidade que reúne dança, religião, música, palestra, esporte, festival de prêmio e gastronomia em Campo Grande. Na programação está previsto ainda um desfile de turbantes e apresentação do Grêmio Recreativo Escola de Samba Igrejinha.

O evento será realizado no Salão Social de São Benedito e conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande.

“Esta tradicional festa é uma forma de manter viva a história da Tia Eva, além de valorizar a comunidade negra. Sem dúvidas é muito importante que Campo Grande e os moradores mantenham essa ‘chama cultural’ acesa”, analisa Laura Miranda, secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

A festividade será encerrada com a presença do presidente da Fundação Cultural Palmares, Erivaldo Oliveira, jogos, show e almoço de confraternização, segundo o presidente da Associação dos Descedentes da Tia Eva, Eurides Antônio da Silva.

“O último dia de festa será no domingo e vamos começar o dia com uma procissão em louvor a São Benedito. Nosso maior objetivo é dar segmento à luta e a história de fé da tia Eva. Foi ela que iniciou a festa em homenagem à libertação do seu povo. É um orgulho para nossa família”, diz Eurides, que é tataraneto de tia Eva.

Veja abaixo a programação da festa para o dia 12 de maio:

19h – Banda da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

Mostra de fotos e quadros da Comunidade

20h – Missa em estilo afro celebrada pelo padre da Paróquia São Francisco, com participação da diretoria da Associação dos Descendentes da Tia Eva e autoridades.

Apresentação do África Coral

Projeto Social Reino dos Encantados – mestre Jonas

Bateria da Escola de Samba Igrejinha

Show de pagode com o grupo Juntos e Misturados

Serviço

Igrejinha de São Benedito

Rua Eva Maria de Jesus, s/n, Jardim Seminário.

Mais informações sobre a festa podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9146-5990

