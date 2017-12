Fernando Bicudo é o novo presidente do Theatro Municipal do Rio

Só assim ela assumirá as funções, que estavam sendo exercidas por um interino - Foto: GaúchaZH

Diretor artístico do Theatro Municipal do Rio de Janeiro nos anos 80, o economista e produtor cultural Fernando Bicudo foi confirmado pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro como o novo presidente da casa, após a bailarina Ana Botafogo, convidada antes para o cargo, condicionar sua posse à regularização dos salários atrasados dos funcionários do teatro.

O atraso do salário dos funcionários do teatro foi alvo de vários manifestos nos últimos meses, com apresentação de bailarinos em plena rua, em frente ao Municipal, na Cinelândia, Centro do Rio, para alertar sobre a falta de pagamento.

Ana Botafogo pediu que até 1º de março de 2018 fosse regularizado o pagamento dos quatro salários atrasados de todos os servidores da ativa da casa, aposentados e pensionistas, além da garantia de que haverá recursos para a realização da temporada artística de 2018 e para a manutenção do prédio histórico da Cinelândia.

Só assim ela assumirá as funções, que estavam sendo exercidas por um interino. A bailarina chegou a enviar uma carta aberta ao corpo funcional do teatro, divulgada na última sexta-feira, dia 22, afirmando que só aceitaria o cargo se as condições fossem aceitas, fato que foi comemorado pelos funcionários na ocasião.

A assessoria da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro não soube informar imediatamente o motivo da troca do titular do principal teatro da cidade.