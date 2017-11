Fernanda Torres lança livro no Teatro Oficina

A atriz Fernanda Torres vai lançar seu novo romance, A Glória e Seu Cortejo de Horrores (Companhia das Letras), no Teatro Oficina, em São Paulo, na terça-feira, dia 14. A decisão significa um apoio ao encenador José Celso Martinez Corrêa em sua disputa por um terreno ao lado do teatro, de propriedade do Grupo Silvio Santos.

"Quero muita batucada", disse a atriz, que contará com um apoio de peso no lançamento: sua mãe, Fernanda Montenegro, além do ator Antonio Fagundes e o próprio José Celso farão leitura de trechos do livro. Em seguida, haverá uma festa.

Será cobrado um ingresso de R$ 40 para participar do evento - esse valor inclui participação no evento e um livro autografado. A bilheteria estará aberta a partir das 18h. Uma hora depois, o teatro será aberto e, às 20h, deverá começar a sessão de leituras.

O romance acompanha as desventuras de Mario Cardoso, um ator de meia-idade, desde os dias de sucesso como astro de telenovela até o total declínio quando decide encenar uma versão de Rei Lear - e as coisas não saem exatamente como esperava.

O Oficina fica na Rua Jaceguai, 520, no bairro do Bixiga.