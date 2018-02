Fernanda Souza e Thiaguinho comemoram três anos de casamento

A mensagem foi postada com uma foto do casal se beijando à beira de uma praia - Foto: UOL Estilo

Parece que foi ontem, mas Fernanda Souza e Thiaguinho já estão casados há três anos. A atriz e o cantor de pagode comemoraram as Bodas de Trigo no sábado, 24, e postaram declarações de amor no Instagram.

"São aproximadamente 1.095 dias de Sra. Barbosa! E que venham mais todos? O infinito!", desejou Fernanda. A mensagem foi postada com uma foto do casal se beijando à beira de uma praia.

Já Thiaguinho ressaltou o grau de afinidade que desenvolveu com a mulher. "São 3 anos de casamento... 7 anos juntos... E mil trezentos e noventa e nove anos de afinidade... Obrigado por existir!".