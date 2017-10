Fernanda Lima responde a críticas sobre mudança para os EUA

Nesta semana, começaram a circular notícias de que Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert e os filhos estariam de mudança para a Califórnia, nos EUA. O provável novo endereço da família motivou uma onda de críticas nas redes sociais dos apresentadores.

Rodrigo Hilbert postou no Instagram, na última sexta-feira, 29 de setembro, uma foto de sua participação em um programa de TV. Como tem acontecido com as publicações mais recentes do casal, muitos internautas deixaram comentários sobre a possível decisão de deixar o Brasil. Fernanda Lima não confirmou oficialmente a mudança, porém defendeu os EUA ao rebater às críticas de um seguidor.

"Ué...para o país do Trump? Alguém avisa a Fernanda Lima que o país dos sonhos que ela defende é Venezuela", escreveu o perfil @gibelao que também usou a hashtag #vivaahipocrisia.

"O país dos sonhos que eu defendo é aquele em que meus filhos podem ir de metrô para escola, que podem andar sem medo pelas ruas, que podem se expressar livremente e que possam ter acesso a informação profunda e de qualidade para não falarem abobrinhas por aí. Um bom dia pra vc também", respondeu a apresentadora.

Veja Também

Comentários