Fernanda Gentil publica homenagem ao filho: 'Amor avassalador'

A apresentadora Fernanda Gentil postou, no Instagram, uma homenagem ao seu filho Lucas, que completa 11 anos nesta quarta-feira, 12.

"Você não tem ideia da transformação que causou na minha vida, e do furacão que instalou no meu coração. Foi você o responsável por me apresentar esse amor avassalador", escreveu a apresentadora.

Lucas é afilhado de Fernanda, mas criado e tratado como filho por ela desde pequeno. Além dele, a jornalista é mãe de Gabriel, de dois anos, fruto de seu relacionamento com o ex-marido Matheus Braga.

Confira a homenagem de Fernanda Gentil a Lucas abaixo:

