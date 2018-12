Fernanda Gentil deixa 'Esporte Espetacular' e vai para o entretenimento da Globo

Depois de uma trajetória de dez anos na cobertura esportiva da Rede Globo, Fernanda Gentil resolveu mudar os rumos da profissão e se dedicar à área de entretenimento da emissora. Ela vai deixar de apresentar o "Esporte Espetacular" no próximo domingo, 9, e será substituída por Bárbara Coelho, que dividirá o estúdio com Felipe Andreoli.

"Estou muito feliz com mais esse desafio e animada com o novo ciclo. O esporte foi onde mais quis trabalhar na vida", disse em entrevista ao GShow. "(Eu) fecho esse ciclo com a ótima sensação de missão cumprida, com o coração apertado e a alma em festa", completou.