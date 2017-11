Fernanda Gentil completa 31 anos e recebe homenagem de namorada: 'Minha paz'

A jornalista e apresentadora do Esporte Espetacular Fernanda Gentil completa 31 anos nesta quinta-feira, 23, e tem sido parabenizada por diversos fãs nas redes sociais.

Uma das homenagens mais emocionantes que ela recebeu foi a de sua namorada, Priscila Montandon, com quem assumiu relacionamento em setembro de 2016.

Também jornalista, Priscila publicou uma imagem em seu perfil oficial do Twitter na qual aparece dançando abraçada com Fernanda. "Eu só quero poder me perder eternamente nesse abraço. Obrigada por me deixar te amar. Feliz Aniversário, meu amor. Minha paz", escreveu ela ao publicar a foto.