Fernanda Gentil comemora aniversário de namoro ao lado de Priscila Montandon

A apresentadora Fernanda Gentil está comemorando seu aniversário de três anos de namoro ao lado de Priscila Montandon nesta segunda-feira, 25.

O casal foi celebrar a data num hotel de luxo, no Rio de Janeiro, e Fernanda se mostrou agradecida por estar vivendo este momento. "Parabéns pelo nosso aniversário, amor da minha vida. Obrigado, Deus, por tudo isso", escreveu ela nos stories do Instagram.

No fim do ano passado, a apresentadora deixou o programa Esporte Espetacular, após dez anos, e vai se dedicar à área de entretenimento da Rede Globo.

As duas assumiram o relacionamento no fim de 2016, cinco meses depois de Fernanda ter terminado seu casamento com o empresário Matheus Braga.