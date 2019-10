Feriadão de outubro terá programação especial na Morada dos Baís

Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5.140 - Divulgação

Na semana de feriadão prolongado haverá arrasta pé e samba nas noites de happy hour do Sesc Morada dos Baís, que a partir deste mês de outubro, conta com apresentações a partir das 19h30 e são abertas ao público, limitadas à lotação do espaço.

Quem sobe ao palco na quarta-feira, 09/10, é o Zambumba Morena no Sesc Morada dos Baís, com repertório de amores e realidades nordestinas, em arranjos simples, a proposta do show é trazer um pedacinho do Nordeste para o cerrado, com hinos que marcaram história.

Na quinta-feira, 10, o samba continua com apresentação do Grupo Sampri, com o show “Resistência” que traz sambas autorais, canções afirmativas e muita alegria, sem deixar de lado os clássicos e o romantismo.

Não haverá programação nos feriados, 11, aniversário de Mato Grosso do Sul e 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Lídia Baís – Aproveite a visita no Sesc Morada dos Baís para experimentar nossas novidades do cardápio regional, assinado pelo Chef Marcílio Galeano e conhecer a Casa de Memória Lídias Baís, que envolve móveis do antigo casarão, time line de notícias relevantes referente à família e à Casa, pontos turísticos de Campo Grande mostrado em touch screen, instrumentos, indumentárias e discos de Lídia Baís. O espaço pode ser visitado de terça a sábado das 14h às 20h.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 19h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms