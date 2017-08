Fergie divulga novo trabalho com fotos nua em seu Instagram

A cantora Fergie chamou atenção recentemente ao publicar fotos suas nua e em poses sensuais em sua conta oficial no Instagram.

As imagens fazem parte da divulgação de seu próximo álbum, e acompanham alguns vídeos experimentais em sua página.

Fergie ficou conhecida por ter feito parte do grupo Black Eyed Peas, de bastante sucesso durante a década passada, com músicas como Shut Up, Don't Lie e My Humps. Posteriormente, a cantora investiu na carreira solo, emplacando hits como Glamorous e Big Girls Don't Cry.

