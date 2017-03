Felipe Neto compra briga com Malafaia após tentativa de boicote à Disney

Na última quarta-feira, 1º, Silas Malafaia decidiu promover um boicote à Disney por causa de um beijo gay no desenho Star vs. as Forças do Mal. No sábado, 4, Felipe Neto fez um vídeo em resposta ao pastor.

"Você acha que o jeito certo de educar seu filho sobre a homossexualidade é fingindo que ela não existe?", questionou o youtuber. "Não tem absolutamente nada de errado no desenho da Disney"

No vídeo, Felipe Neto se propôs a fazer publicidade gratuita para qualquer empresa que for boicotada por Malafaia. "Empresas de todo Brasil, quer ganhar publicidade gratuita no meu canal? Irrite Silas Malafaia", disse o youtuber.

Ao final, ele pede para que seus seguidores comprem qualquer produtora da Disney para enfrentar o pastor.

Em seu Twitter, Malafaia afirmou que era uma honra ser caluniado por 'inescrupuloso' como o youtuber. "Vou lhe dar a chance, na justiça, para você provar o que falou", escreveu o pastor.

