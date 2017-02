Felipe Neto chega aos 9 milhões de inscritos e pintará o cabelo de rosa

Quando chegou aos oito milhões de inscritos em seu canal, Felipe Neto pintou seu cabelo de azul. Para incentivar ainda mais o público, o youtuber começou a campanha #CabeloRosaFelipeNeto, ou seja, com nove milhões de pessoas, ele prometeu colorir as madeixas de rosa.

A meta do youtuber era chegar à marca no dia 31 de março, mas os resultados foram mais rápidos que o previsto e ele alcançou o número desejado, além de ser o tópico mais comentado do Twitter em todo o Brasil.

Felipe Neto marcou para pintar seu cabelo na quarta-feira, 22, e já tem até horário marcado no salão. Na quinta-feira, 23, ele fará o primeiro vídeo com o novo visual.

Veja Também

Comentários