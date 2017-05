Felipe Hirsch, Liniker e Ana Maria Tavares concorrem prêmio em São Paulo

A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo anunciou os indicados ao Prêmio Governador do Estado 2017. Na lista estão artistas que mais se destacaram em 2016, seja em função do conjunto de sua obra ou por uma produção específica ou projeto realizado.

Entre os indicados estão Felipe Hirsch, na categoria teatro, Liniker e Os Caramelows em Música, Hugo Prata na categoria Cinema e Ana Maria Tavares na categoria Artes Visuais. A votação popular está aberta no site. A premiação será no dia 29 de maio.

Confira a lista completa:

Artes para Crianças

Dib Carneiro Neto

Revista Digital Emília

Grupo Esparrama

Paidéia Associação Cultural

Programa Manhãs de História

Artes Visuais

Ana Maria Tavares

Revista Artéria

Carmela Gross

Guto Lacaz

João Carlos Figueiredo Ferraz

Cinema

Adhemar Oliveira

Hugo Prata

Hector Babenco

Carlos Nader

Caíto Ortiz

Circo

Circo Teatro Tubinho

Encontro de Mulheres Palhaças

Erminia Silva

Rodrigo Matheus

Rosa dos Ventos

Dança

Cia de Dança Maurício de Oliveira & Siameses

Cia de Danças de Diadema

Corpo de Baile de Caraguatatuba

Núcleo de Pesquisa Mercearia de Ideias

Projeto MOV_OLÁ

Instituição Cultural

Capão Cidadão

Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba

Instituto Alana

Instituto CPFL

Instituto Tomie Ohtake

Música

Conservatório de Tatuí

Felipe Sena

Liniker e os Caramelows

Sabotage

Tião Carvalho

Teatro

Academia de Palhaços

Cia do Tijolo

Felipe Hirsch

Grupo IXI de Teatro

Os Satyros

Territórios Culturais

Associação Casarão de Mariquinha

Coletivo Estopô Balaio

Instituto Periferia Ativa

Os Geraldos

Marcha do Orgulho Crespo

