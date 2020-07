Felipe Castanhari estreia série 'Mundo Mistério' na Netflix

A série Mundo Mistério terá oito episódios de 30 minutos cada um e contará com outros três personagens - (Foto: Reprodução)

O youtuber Felipe Castanhari estreia a série Mundo Mistério na Netflix no dia 4 de agosto. Criador e apresentador do Canal Nostalgia, com mais de 13 milhões de inscritos, Castanhari vai tentar desbravar mistérios da ciência e da história.

A série Mundo Mistério terá oito episódios de 30 minutos cada um e contará com outros três personagens: a sra. Thay (Lilian Regina), cientista responsável pelas pesquisas do Complexo Curie, onde a série se passa; o zelador Betinho (Bruno Miranda) e o supercomputador Briggs, dublado por Guilherme Briggs. Felipe Catanhari e os personagens vão usar experimentos científicos, animação e efeitos especiais para explicar diferentes fenômenos.

Veja quais são os oito episódios da 1ª temporada:

- Episódio 1: Os mistérios do Triângulo das Bermudas

- Episódio 2: Os 20 milhões de mortos da Grande Peste

- Episódio 3: Aprendendo a viajar no tempo

- Episódio 4: Do lobo ao cão

- Episódio 5: Apocalipse zumbi. E se fosse real?

- Episódio 6: A grande extinção

- Episódio 7: O caminho para a superinteligência artificial

- Episódio 8: Aquecimento global. Uma grande conspiração?