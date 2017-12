Feira Literária de Bonito traz o tema 'A Reinvenção da Realidade'

Contação de história - Divulgação

A Feira Literária de Bonito - FLIBONITO tem como objetivos, desde sua primeira edição, contribuir para a divulgação da literatura nas suas variadas formas de expressão; investir na formação de leitores e provocar o encontro de autores com a população da cidade e com seus visitantes.

O tema da 3a. FLIBONITO - "Literatura - a reinvenção da realidade” - transmite a ideia de que a criação do texto literário, as suas possíveis leituras e interpretações têm como ponto de partida a necessidade de soltar as amarras da realidade, transformando-a e recriando-a por meio da palavra. Sem presumir de seus efeitos, a literatura dá a conhecer a natureza humana em suas singularidades.

As homenageadas da FLIB 2017, que acontecerá de 06 a 10 de dezembro, são as escritoras Clarice Lispector, pela grandiosidade de sua obra para a literatura brasileira, e a professora Maria da Glória Sá Rosa, que soube transmitir suas necessidades de leitora para muitas gerações sul-mato-grossenses. Neste sentido, a nova edição da Feira Literária também vai contribuir com a valorização da literatura regional e com a participação marcante de importantes instituições como a Academia Sul-mato-grossense de Letras e a UBE – União Brasileira de Escritores, além de dar espaço aos jovens escritores do Estado. O objetivo é mostrar a força e o talento dos nossos escritores.

Durante cinco dias a Praça da Liberdade vai se transformar em um grande palco onde serão oferecidas sete (7) oficinas para professores, alunos e interessados em novas abordagens do texto literário e suas formas; nove (9) nessas de discussão sobre assuntos ligados às práticas literárias; presença de mais de 30 autores, lançamentos de livros e sessões de autógrafos, além de teatro, e espetáculos musicais.

Assim como nas edições anteriores, será dada especial atenção ao público infantil, com atividades, brincadeiras e narração de histórias, para despertar o gosto pela literatura. A equipe pedagógica, coordenada pela Prof. Marlei Sigrist, organiza vários tipos de atividades, tendo o texto literário como ponto de partida. Livrarias e editoras estarão presentes, facilitando o acesso ao livro. A literatura estará ao alcance dos olhos, dos ouvidos e das mãos dos leitores.

O lançamento oficial acontece nesta sexta-feira às 10 horas na Livraria Leparole.