Feira Literária chega à terceira edição e movimenta Bonito

Campo Grande (MS) – Com o apoio do Governo do Estado, através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), acontece de 6 a 10 de dezembro a terceira edição da Feira Literária de Bonito (FLIB). Este ano o evento traz o tema Literatura – A Reinvenção da Realidade e vai mostrar a força da literatura sul-mato-grossense.

Durante cinco dias a praça da Liberdade vai se transformar em um grande palco onde serão oferecidas sete oficinas para professores, alunos e interessados em novas abordagens do texto literário e suas formas, nove mesas de discussão sobre assuntos ligados às práticas literárias, contará com a presença de mais de 30 autores, lançamentos de livros e sessões de autógrafos, além de teatro e espetáculos musicais. Haverá também a participação de livrarias e editoras para facilitar o acesso do público aos livros.

Assim como nas edições anteriores, será dada especial atenção ao público infantil, com atividades, brincadeiras e narração de histórias para despertar o gosto pela literatura. O evento pretende contribuir para a divulgação da literatura nas suas variadas formas de expressão, além de investir na formação de leitores e provocar o encontro de autores com a população da cidade e seus visitantes.

Valorização da literatura regional

A FLIB 2017 vai homenagear as escritoras Clarice Lispector, pela grandiosidade de sua obra para a literatura brasileira, e a professora e escritora, Maria da Glória Sá Rosa, que soube transmitir suas necessidades de leitora para muitas gerações sul-mato-grossenses.

