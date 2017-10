Fechada desde dezembro, Biblioteca Parque da Rocinha será reaberta

Inspirada no modelo de Medellín e Bogotá, na Colômbia, cujo objetivo é levar cultura a áreas de risco, a Biblioteca-Parque da Rocinha completa quatro anos de atividades / Caru Ribeiro/Biblioteca Parque da Rocinha

A Biblioteca Parque da Rocinha será reaberta em 20 dias, segundo anúncio feito hoje (4) pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, durante visita ao local ao lado dos secretários de Cultura do estado e do município.

Administrada pelo governo estadual, a biblioteca está fechada desde dezembro do ano passado por falta de verbas. Crivella decidiu liberar R$ 1,5 milhão em recursos do município para que a Biblioteca Parque da Rocinha possa ser reaberta.

A secretária municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira, comemorou o anúncio de reabertura do espaço cultural. “Estou muito feliz de assumir esse compromisso com a comunidade da Rocinha. Missão dada [pelo prefeito] é missão cumprida. Reabrir essa biblioteca é uma questão também de ajudar no desenvolvimento humano a partir da educação e cultura”, afirmou.

A Biblioteca Parque da Rocinha tem 1,6 mil metros quadrados, e conta com cineteatro, DVDteca e salas multiúso para cursos. Com o valor anunciado, a biblioteca poderá ter seu funcionamento garantido por dois anos.

O secretário estadual de Cultura, André Lazaroni, disse que a Biblioteca Parque já tem equipes de limpeza e segurança, e que na próxima segunda-feira (9), sai o resultado da licitação da empresa que vai contratar o restante dos funcionários. “O estado hoje, infelizmente, está com um atraso enorme em seus pagamentos. A reabertura dessa biblioteca só está sendo possível porque estamos com uma grande parceria com a prefeitura”.

