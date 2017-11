FCMS seleciona representantes do Estado para a Feira Nacional do Artesanato

Campo Grande (MS) – A arte que representa as belezas do Estado estará presente na 28ª Feira Nacional de Artesanato, que acontecerá de 5 a 10 de dezembro em Belo Horizonte (MG). A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) selecionou os artesãos e entidades representativas que participaram do edital de chamamento público, que garante apoio logístico a um dos mais importantes eventos do setor no País.

Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, traslados, hospedagem e alimentação durante todo o evento. A responsabilidade da FCMS é o transporte das peças de artesanato para a feira.

Confira o resultado provisório do edital da Feira Nacional do Artesanato:

Selecionados Artesão Individual ou MEI 1.º Lugar Indiana Antunes Marques de Araújo 2.º Lugar Ana Vitorino da Silva Leodério Entidades Representativas do Artesanato 1.º Lugar Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares do MS – PROART/MS 2.º Lugar União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul – UNEART/MS

O estande de 35 metros quadrados estará repleto de peças produzidas com matérias-primas presentes em no Estado e que manifestam a criatividade e a identidade cultural do povo sul-mato-grossense.

Recursos naturais abundantes são traduzidos em peças de madeira e fibras vegetais que se transformam em abajures, bandejas, luminárias, fruteiras, cestos, além de trabalhos em cerâmica como utensílios domésticos e esculturas cujas imagens marcam fortemente a nossa identidade numa linguagem diferenciada e surpreendente.

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação