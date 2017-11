FCMS realiza a noite de premiação do 9º Festival Universitário de Audiovisual no próximo sábado

Nesta noite serão conhecidos os vencedores das categorias: ficção, documentário, publicitário, reportagem jornalística, experimental arte, animação, videoclipe e programa radiofônico. O evento é gratuito e aberto ao público - Divulgação

No próximo sábado (4 de novembro), a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) realiza, às 19h, a noite de premiação do 9º Festival Universitário de Audiovisual (FUÁ), no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG). Nesta noite serão conhecidos os vencedores das categorias: ficção, documentário, publicitário, reportagem jornalística, experimental arte, animação, videoclipe e programa radiofônico. O evento é gratuito e aberto ao público.

O Fuá distribuirá nesta edição R$ 5 mil, R$ 1.600 e R$ 700 para os três primeiros colocados em cada uma das oito categorias que estão na disputa. O evento contará com a apresentação do coletivo de músicos ARduaRÀ, do coletivo Femme e do artista visual Rafael Mareco, que criou os troféus e a cenografia do evento com vídeo mapping.

O ARduaRÀ foi uma trinca que passeou pelo então movimento MPBF. A voz munida de drives naturais e elementos digitais de Begèt, traz a carga melódica e a essência da MPB. Julio, produtor musical, arranjador e guitarrista, dessa vez assume sobre o ARduaRÀ o contrabaixo com pedais e distorções. O resultado de toda essa instrumentação feita a seis mãos (e cordas vocais) foi um som nada econômico e futuros.

FEMME é um coletivo de mulheres que desde 2014 questionam o que é ser mulher dentro das danças urbanas, tratando as questões de gênero e sexualidade em Campo Grande. Formado por integrantes da Cia. Dançurbana e Grupo Expressão de Rua, exploram técnicas das danças urbanas, sejam elas ditas como femininas ou não. Integram o coletivo Ariane Nogueira, Fernanda Calixto, Ingrid Pereira, Jackeline Mourão, Livia Lopes, Maura Menezes e Rose Mendonça.

O coletivo já participou do Programa Feliz da Vida, movimento SOS Cultura, movimentos Crespas e Cacheadas, Urbandance – Encontro de Danças Urbanas, Liga Breaking, de eventos na Universidade católica Dom Bosco (UCDB) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), do Sarau Praça da Bolívia, do Slam Camélias, e eventos dos bares Drama, Valu,Resista, entre outros.