FCMS abre nesta quinta inscrições para Curso Gratuito de Fotografia com ênfase em Iluminação

Campo Grande (MS) – O Arquivo Público de MS, em parceria com o Museu da Imagem e do Som, unidades da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), realiza inscrições nesta quinta-feira, 31 de outubro, às 16 horas, para o Curso de Fotografia com ênfase em iluminação. O curso é gratuito, será ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe e as vagas são limitadas.

As aulas acontecerão dias 5, 6 e 7 de novembro, das 18h30 às 21h30, no MIS, e podem participar pessoas a partir de 12 anos. As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento de formulário via internet, no link abaixo: https://forms.gle/B1cvddoQP1Lqy7PC8

O Curso de Fotografia: Iluminação é dirigido para pessoas que querem se aprofundar na linguagem da fotografia, principais questionamentos sobre o fazer fotográfico, a questão da representação numa perspectiva histórica, as categorias estéticas e o uso das cores. A atividade oferece ainda a oportunidade de produção com iluminação profissional e de alguns equipamentos de estúdio. Os inscritos devem trazer notebooks.

Este será último módulo do curso de fotografia 2019 da Fundação de Cultura. A atividade é dividida em quatro partes: Câmera de Celular, Semi e Pró, Edição de Imagem e Iluminação e Linguagem, totalizando 40 horas de atividades. Cada parte do curso pode ser considerada uma oficina de fotografia, apresenta um conteúdo específico, mas que se integram na composição do curso de fotografia. Os participantes podem optar por realizar as partes de acordo com o interesse sem prejuízo na aprendizagem, ou cursar todas as atividades e ganhar com a sinergia do aprendizado.

O professor, Alexandre Sogabe, é Gestor de Artes pela FCMS, possui graduação em Artes Visuais pela UFMS (2006), especialização em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas pela UNB (2010) e Mestrado em Estudos de Linguagens com tema em Fotografia (2014). Ministrou a disciplina de Fotografia em Publicidade e Propaganda na Anhanguera-Uniderp (2010 e 2015), e cursos menores nas cidades de Bodoquena, Bonito, Corumbá e Dourados, além de 3 edições do Festival de Arte e Tecnologia da UFMS com oficinas de fotografia.

Serviço:

Curso de Fotografia: Ilumnação

Inscrições: 31 de outubro de 2019, às 16 horas

https://forms.gle/B1cvddoQP1Lqy7PC8

Período: 5, 6 e 7 de novembro de 2019, das 18h30 às 21h30

Público-alvo: Pessoas a partir de 12 anos

Local: Museu da Imagem e do Som de MS

Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar

Os inscritos devem trazer notebooks.

Contato para a Imprensa:

Alexandre Sogabe: (67) 3316-9174

Foto: Divulgação