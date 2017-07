A segunda temporada de Stranger Things começa no dia 27 de outubro. Até lá, os fãs da série podem apreciar, além do trailer original, um com a narração de Faustão.

O canal MrFireSpyre, do YouTube, usou frases e bordões famosos do apresentador para comentar as imagens do vídeo.

Não é a primeira vez que Faustão vira narrador de trailer de série. Em maio, o mesmo canal editou o trailer da sétima temporada de Game of Thrones com a voz dele.

