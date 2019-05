Faustão faz aniversário de 69 anos e recebe parabéns de artistas

Fausto Silva, apresentador do Domingão do Faustão, completou 69 anos de idade nesta quinta-feira, 2, e recebeu os parabéns de diversas personalidades pelo seu aniversário por meio das redes sociais.

"Ele é amigo, ele é querido, ele é generoso, ele é uma pessoa maravilhosa, um comunicador gigante, e tem um coração que não cabe no peito. Ele é o meu amigo Fausto Silva! Obrigada por tudo, Faustão", escreveu Fafá de Belém.

Já Adriane Galisteu relembrou a ocasião em que derrubou Faustão ao abraçá-lo durante uma participação na Dança dos Famosos.

Luciana Cardoso, esposa do apresentador, publicou um texto em sua homenagem: "Ah, se todos no mundo fossem iguais a você... Como as pessoas seriam mais felizes, como as relações seriam mais verdadeiras, como filhos e pais se sentiriam mais amados e protegidos."

"Tenho orgulho de estar a seu lado nesses anos todos e ser tão feliz com alguém que me faz voar e viver tudo o que tenho vontade. Te amo e obrigada! Feliz aniversário!", concluiu.

"Chorei! Que declaração mais maravilhosa! Amo vocês assim, juntinhos", escreveu a apresentadora Ticiane Pinheiro nos comentários da postagem de Luciana.

"Parabéns pra esse amigo que tive a sorte que cruzasse meu caminho. Obrigado por tudo, Fausto! Te amo", escreveu Bruno de Luca. Muricy Ramalho e Carol Nakamura foram outros nomes que também parabenizaram o apresentador.