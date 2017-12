Faustão erra nome de Pabllo Vittar e vira piada nas redes sociais

Pabllo Vittar virou um fenômeno pop em 2017 e, para fechar o ano, a cantora ganhou o prêmio de Música do Ano com "K.O." no Troféu Domingão - Melhores do Ano, desbancando "Paradinha", de Anitta, e "Trem Bala", de Ana Vilela.

Ao receber o prêmio, Pabllo agradeceu a Anitta. "Eu amo a Anitta de coração, como artista, como mulher, pessoa, empresária, visionária. E também quero agradecer aos fãs, aos Vittarlovers de todo o Brasil!", falou.

Ao anunciar a vencedora, porém, Faustão a chamou de Pabllo Villar. Anteriormente, ao chamá-la para se apresentar no palco, ele já havia cometido o mesmo erro. A gafe virou piada nas redes sociais.