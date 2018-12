Fátima Bernardes conta o que faz para evitar medo de voar de avião

A apresentadora Fátima Bernardes falou sobre os tratamentos que fez para diminuir seu medo de voar de avião durante o "Encontro com Fátima Bernardes" desta terça-feira, 11.

"Num dos vários tratamentos que já fiz, me recomendaram ou imaginar as danças que eu faço - então concentro totalmente numa coreografia que esteja trabalhando - ou a música", contou.

Fátima ressaltou a importância da atitude durante as suas viagens: "A música tem me ajudado muito. Agora tô sempre com fone, sempre com o celular".

"Eu não conseguia nem ouvir música na hora de voar, não conseguia fazer nada que 'atrapalhasse' o voo. Ficava muito concentrada em não atrapalhar e ficar leve. Cruzava a perna para fazer menos peso, prendia a respiração", relembrou, sobre as dificuldades que enfrentava.