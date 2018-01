Fátima Bernardes canta 'Loka' e faz sucesso na internet

Ela assumiu o microfone e cantou trechos de Loka, sucesso da dupla Simone e Simaira, presentes na edição do programa - Reprodução

Depois de dançar uma parte da coreografia de Bang com Anitta e Sou Eu com Ludmilla, a jornalista Fátima Bernardes voltou a agitar a internet nesta sexta-feira, 5. Ela assumiu o microfone e cantou trechos de Loka, sucesso da dupla Simone e Simaira, presentes na edição do programa.

No Twitter, internautas comentaram a performance da jornalista, seja com críticas a sua voz ou elogios a sua coragem.