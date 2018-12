Fast-fashion anuncia projeto de sustentabilidade em apoio a cinco comunidades

Há seis anos no mercado de e-commerce, a brasileira Amaro anunciou um projeto de sustentabilidade para o próximo ano. "O maro Cares nos permite gerar um impacto positivo na sociedade. O plano é ajudar cinco comunidades espalhadas pelo Brasil e lançar três novos programas de sustentabilidade até o fim de 2019", informou a marca no próprio site.

Com a consultoria de Chiara Gadaleta, fundadora do Movimento Ecoera, a marca começa apoiando três projetos sociais que estimulam a economia local de diferentes comunidades brasileiras.

Além disso, destacam três ações sustentáveis em diferentes etapas da cadeia produtiva. Em abril, a Amaro inaugurou o bike delivery, disponibilizando o serviço de entrega por meio de ciclistas. O método de frete expresso na cidade de São Paulo ajudou a reduzir o custo e evitar a poluição do meio ambiente.

Neste fim do ano, a marca lançou uma linha de jeans ecológicos, desenvolvidos com tecidos reciclados. "O processo de produção destes modelos tem menor consumo de água e energia, menor consumo de produtos químicos, menor uso de matéria-prima virgem e utilização do solo, menor poluição de transporte, uso de fontes de energia renováveis, reúso de água e utilização de algodão BCI", explica o site.

Por fim, as embalagens inteligentes permitem o envio de produtos menores e mais leves de maneira mais sustentável. No lugar de uma caixa, a embalagem envelope ocupa menos espaço no transporte, fazendo com que a transportadora realize menos viagens para entregar a mesma quantidade de pacotes.

Os produtos da Amaro Cares podem ser comprados no e-commerce da marca.