Fasp terá Programação de Cinema para agradar a todos os públicos

Campo Grande (MS) – A 15ª edição do Festival América do Sul Pantanal terá uma ampla programação de cinema para todos os públicos e idades. A produção e a curadoria são de Lidiane Lima, do Núcleo de Audiovisual da Fundação de Cultura de MS, o festival acontece entre os dias 12 a 17 de Novembro.

Um dos destaques é o filme que conquistou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes deste ano, o brasileiro “Bacurau”, que discorre sobre acontecimentos estranhos que acontecem num pequeno povoado no sertão brasileiro. Além de ter sido premiado em diversos festivais de cinema, o filme foi selecionado para as principais mostras em festivais não competitivos prestigiados mundialmente. A exibição será no Auditório da UFMS – Unidade III, Porto Geral, no dia 16, às 14h30.

O cinema regional também terá sua vez com “Planuras”, documentário dirigido por Maurício Copetti; “Águas que educam”, de Gilberto Luiz Alves e Candido Alberto da Fonseca; “Peoa” de Débora Alves; “Sobá, trilhos e silêncios”, dirigido por Mhiguel Horta; “T’amo na Rodoviária”, de Givago Oliveira, “Urucum: o passado permanece vivo”, com direção de Ana Martins e “Questão de Honra”, de Carol Araújo.