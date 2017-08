Fashion Weekend Plus Size verão 2018 celebra moda para todos

No domingo, 27 de agosto, São Paulo se transforma na capital fashion do País com a realização de grandes eventos de moda, entre eles a 17ª edição do Fashion Weekend Plus Size. Voltado para lojistas e pioneiro em moda e negócios plus size no País, o evento ocorre no Centro de Convenções Frei Caneca, na capital paulista.

Dirigido por Renata Poskus, uma das principais influenciadoras do segmento com o Blog Mulherão, o FWPS apresenta os lançamentos de marcas femininas e masculinas, desfiles, salão de negócios, programação de talks e palestras sobre temas importantes para o mercado.

No line-up do evento estão as marcas Mais Pano, Maria Abacaxita, Pernambucanas, Vislumbre, Gracia Alonso, Reizz,Zuya Arsiè, Wonder Size, Rainha Nagô, Afro Style, Chapéus 2, Mary Help e Thalita Laleme

O salão de negócios abre às 11 horas e as palestras acontecem ao meio-dia, 14 horas e 16 horas e os desfiles começam às 17 horas.

Palestras

12h - Talk com blogueiras Plus Size - O que elas esperam das marcas e lojas?

14h - Por que a minha loja não vende? Com Renata Poskus

16h - Tendências verão 2018 com Sandra Teschner, da Profashional

Serviço:

Fashion Weekend Plus Size verão 18

Data: 27 de agosto

Horário: Salão de Negócios 11 horas, palestras ao meio-dia, 14 horas e 16 horas e desfiles a partir das 17 horas

Local: Centro de Convenções Frei Caneca

www.fwps.com.br

Veja Também

Comentários