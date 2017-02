Fãs que compraram o Rock in Rio Card já podem escolher a data no festival

Quem comprou o Rock in Rio Card já pode escolher a data que quer ir ao festival. A escolha pode ser feita com prioridade para qualquer dia do Rock in Rio até o dia 5 de abril. O processo é feito online, no site www.ingresso.com. As pulseiras somente serão disponibilizadas após a conclusão deste processo.

Neste ano, os ingressos serão substituídos por pulseiras.

O total de atrações ainda não foi anunciado, mas em um comunicado a organização afirmou que, até o início de abril, as principais atrações já estarão divulgadas.

Para escolher o dia, quem já comprou deverá acessar o menu "Rock in Rio" em seu histórico de compras na Ingresso.com. Basta utilizar o mesmo cadastro da compra do Rock in Rio Card. Depois de escolhida, a data não poderá ser alterada.

Para quem optar por entrega em domicílio, o envio das pulseiras começará em março. Para quem escolher retirar suas pulseiras, elas estarão disponíveis a partir de julho, em local no Rio de Janeiro a ser divulgado em breve pela organização do festival.

Em novembro de 2016, 120 mil Rock in Rio Cards esgotaram em apenas 1h58.

O Rock in Rio 2017 será realizado nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, em uma nova Cidade do Rock, no Parque Olímpico, com o dobro da área da antiga Cidade do Rock.

Até o momento, os headliners de cinco dos sete dias de evento já foram anunciados: Lady Gaga, Maroon 5, Aerosmith, Bon Jovi e Red Hot Chili Peppers.

No Palco Mundo também estão confirmadas as bandas 5 Seconds of Summer, Ivete Sangalo, Fergie e Billy Idol.

Já para o Palco Sunset, foram divulgados o encontro de Ney Matogrosso + Nação Zumbi, além de CeeLo Green.

Confira as datas das atrações já anunciadas para o festival:

15 de setembro - sexta-feira

Palco Mundo:

- Lady Gaga (headliner)

- 5 Seconds of Summer

- Ivete Sangalo

16 de setembro - sábado

Palco Mundo:

- Maroon 5 (headliner)

- Fergie

21 de setembro - quinta-feira

Palco Mundo:

- Aerosmith (headliner)

- Billy Idol

22 de setembro - sexta-feira

Palco Mundo:

- Bon Jovi (headliner)

Palco Sunset:

- Ney Matogrosso + Nação Zumbi

23 de setembro - sábado

Palco Sunset:

- CeeLo Green

24 de setembro - domingo

Palco Mundo:

- Red Hot Chili Peppers (headliner)

