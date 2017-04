Fãs prestam última homenagem em velório de Chuck Berry

Centenas de fãs fizeram fila neste domingo, 9, para prestar a última homenagem a Chuck Berry, que morreu há três semanas. O funeral aberto aos fãs foi realizado no Pageant, um clube de St. Louis, cidade natal do músico.

O músico norte-americano foi velado em um caixão aberto com uma guitarra elétrica vermelha Gibson parafusada no interior da tampa. Nos EUA, os corpos costumam ser embalsamados e é comum que os velórios ocorram vários dias após a morte. Várias celebridades estiveram presentes à cerimônia, incluído Gene Simmons, baixista do Kiss.

Em outubro do ano passado, o músico havia anunciado que estava preparando um novo álbum, em comemoração a seus 90 anos, com o título de Chuck.

