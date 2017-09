Fãs pedem que Anitta substitua Lady Gaga no Rock In Rio

A cantora Lady Gaga precisou cancelar o show que faria no Rock In Rio, em que seria a principal atração da próxima sexta-feira, 15, por motivos de saúde. Pouco depois, a produção do evento anunciou que a banda Maroon 5, que já se apresentará no sábado, também fará um show na sexta-feira, substituindo Gaga.

Embora a banda pop também tenha relevância mundial, muitos fãs não ficaram satisfeitos com a troca. Muitos deles, por meio de redes sociais, estão manifestando um pedido curioso: que ninguém menos que a cantora Anitta substitua Lady Gaga como principal atração da noite.

A ideia chegou até à TV: durante transmissão ao vivo do canal Globo News, direto da fila do festival, era possível ouvir pessoas gritando: "Anitta sim, Maroon 5 não!", sugerindo que preferiam a funkeira à banda encabeçada por Adam Levine.

Logo o assunto também ganhou destaque nas redes sociais.

