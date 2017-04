Fãs lamentam exclusão de séries do catálogo da Netflix

A Netflix resolveu tirar de seu catálogo as séries do canal Fox, após uma crise durante as negociações para renovar a exibição das produções da emissora. Com a remoção dos programas, ficarão indisponíveis seriados conhecidos do público mundial, como, por exemplo, a sitcom de sucesso How I Met Your Mother.

O anúncio ocorreu na página do Facebook da empresa de streaming nesta quinta-feira, 27, por meio de um vídeo, que mostrava cenas de How I Met Your Mother, Prison Break, Glee, Bones e Sons of Anarchy.

Ao fim da exibição, uma mensagem afirma que os seriados sairão da programação da Netflix em 1º de julho.

Pelas redes sociais, a Netflix informou, no entanto, que nem todas as séries da Fox deixarão o catálogo nesse mês. A 9ª temporada de How I Met Your Mother, que é a última da produção, ficará até o fim do ano, bem como o suspense de ficção científica Arquivo X, dos anos 1990.

Nas redes sociais, muitos fãs lamentaram a saída das séries do catálogo.

