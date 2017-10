Fãs especulam possível retorno de Kate Walsh a 'Grey?s Anatomy'

Quem acompanha o seriado norte-americano Greys Anatomy sabe que é sempre possível se surpreender com as reviravoltas que a criadora Shonda Rhimes dá ao roteiro. No último sábado, 30, fãs da série se juntaram para desvendar mais uma possibilidade.

A atriz Kate Walsh, intérprete da personagem Addison Montgomery em oito temporadas do programa e protagonista do spin-off Private Practice, também de Shonda, compartilhou em seu Stories do Instagram foto em que aparece lendo um script de páginas azuis. Os seguidores mais atentos notaram que as folhas são iguais às do episódio 300 de Greys, cujo script pôde ser visto em imagens de bastidores nas redes sociais de atores da série.

