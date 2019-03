Apostadores britânicos já estão especulando o nome, gênero, peso, dia e local de nascimento do filho de Meghan Markle com o príncipe Harry. As informações são da Reuters.

Na casa de apostas William Hill, os nomes mais populares para o neto da rainha Elizabeth são Arthur e, se for menina, Diana - em homenagem à mãe de Harry, já morta.

Segundo o representante do local, Rupert Adams, muitas pessoas acham também que o bebê será Alice, Victoria, Grace, James e Edward.

Adams diz ainda que as apostas para o bebê da duquesa de Sussex estão 30% maiores que as de Kate Middleton. Meghan Markle está grávida de oito meses e ainda não divulgou detalhes sobre a gestação.