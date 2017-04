Alfie Enoch foi tietado por fãs em uma livraria no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 26. O ator também é conhecido por seu papel como Dino Thomas na saga Harry Potter.

Alfie posou para uma foto em que segurava um livro da saga do bruxo mais famoso do mundo. O astro de 'How to Get Away with Murder' é filho do ator William Russel e da médica brasileira Etheline Lewis.

Veja Também

Comentários