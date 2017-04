Fãs e amigos se despedem do cantor Jerry Adriani

O velório do cantor Jerry Adriani, que faleceu na tarde de ontem (23), vítima de um câncer, está sendo realizado no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. Jerry tinha 70 anos e estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O corpo será enterrado às 17h.

Pela manhã, fãs e amigos compareceram a cerimônia para prestar as últimas homenagens. Os familiares, como o filho do músico, Thadeu Vivas, não quiseram falar com a imprensa por estarem bastante abalados. A amiga de Jerry Alcione Mazzeo, ex-mulher do comediante Chico Anysio, lembrou com carinho do amigo. “Sou fã dele desde o momento em que nos conhecemos e nisso já se vão 45 anos. Ele era uma pessoa ótima, de coração grande. Me acolheu por diversas vezes em sua casa com muita bondade e gentileza. E o que mais me encantava é que ele era assim com todos. Até mesmo em seus últimos dias ele buscava nos confortar, nos dar esperanças de que sairia daquela”.

Cozinheiro e fã de Jerry Adriani, Marinaldo Santana afirmou que, na última apresentação do músico, sentiu algo diferente. “Eu percebia algo de diferente naquele dia. Ele chegou a chorar em alguns momentos. Não sei se ele já sabia de algo e não quis contar ou pressentiu alguma coisa. Lembrar desse momento me dá uma tristeza grande, mas me faz sentir-me um privilegiado por ter acompanhado essa última apresentação dele. Faltei trabalho e larguei tudo para vir aqui hoje”, disse, bastante emocionado.

Tânia Stocco é professora de português e moradora de São Paulo. Ela contou que, ao saber da morte do ídolo, organizou com o fã-clube do cantor na capital paulista, que ela mesma criou, a viagem para o Rio ainda na madrugada de hoje (24). Para ela, vale tudo pelo último contato com o artista. “Pegamos o voo à 1h da manhã e chegamos aqui no cemitério às 8h. É importantíssimo estarmos aqui, pois eu sei que onde estiver, está olhando por nós e muito feliz pelo nosso carinho. Eu peguei essa paixão pelo Jerry através da minha mãe, que o acompanhava desde a década de 60. Uma vez eu o encontrei em São Paulo e fiquei fascinada com a simpatia e o carinho que ele tinha pelas pessoas. Desde então virei fã e até criei esse clube com o pessoal de São Paulo. Ele era uma pessoa apaixonante. Não havia quem o conhecesse e dissesse algo diferente disso”, lembrou.

O músico e compositor Sylvinho Blau-Blau foi mais um a exaltar o lado humano de Jerry Adriani. “Falar dele como músico é o que todos já sabem. Era um grande artista. Mas o que ficará para sempre comigo é o ser humano especial que ele era. Infelizmente a vida é assim. A gente perde de uma hora pra outra um grande amigo, uma pessoa especial, mas o carinho e as boas lembranças serão eternas”.

Jair Alves de Souza, o Jerry Adriani, nasceu em 29 de janeiro de 1947, na cidade de São Paulo. Seu primeiro disco, Italianíssimo, em que ele interpretava canções italianas, foi lançado em 1964. Seu segundo disco, Um Grande Amor, fez grande sucesso e ele passou a apresentar o programa Excelsior a Go Go, na TV Excelsior. Depois o cantor apresentou ainda o programa A Grande Parada, da TV Tupi, e atuou em filmes. Um de seus últimos trabalhos foi a gravação do CD e DVD Acústico ao Vivo, em 2008. Entre seus grandes sucessos estão as músicas Doce, Doce Amor; Querida; Tudo que É Bom Dura Pouco; e Amor Querido.

