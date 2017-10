Fãs descobrem que Blue Ivy participa do remix de 'Mi Gente', de Beyoncé

Na última quinta-feira, 28, a cantora norte-americana Beyoncé lançou um remix da música Mi Gente, de J Balvin e Willy William, e anunciou que vai doar todos os fundos arrecadados para ajudar na recuperação de Porto Rico e dos outros países caribenhos após a passagem de sucessivos furacões que causaram destruição intensa na região.

Um detalhe que inicialmente passou despercebido no remix, mas que foi revelado pelos fãs da cantora, é a participação de Blue Ivy, a filha mais velha de Beyoncé com o rapper Jay-Z. Em um trecho da música, que é cantada em espanhol, a cantora fala: "Azul, are you with me?" ("Azul, você está comigo?"), fazendo referência ao nome de sua filha, Blue, ou Azul em espanhol. Então, Blue Ivy responde "Yes, I am" ("Sim, eu estou").

A participação de Blue chamou a atenção dos fãs da cantora, que reagiram no Twitter.

