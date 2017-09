Fãs de Taylor Swift e Mariah Carey querem tirar 'Despacito' do topo da Billboard

Despacito, de Daddy Yankee e Luis Fonsi, é provavelmente o maior fenômeno musical de 2017. Mas os fãs de Mariah Carey não estão satisfeitos com isso. A canção latina pode bater o recorde de mais tempo consecutivo na primeira posição da parada norte-americana, marco que atualmente pertence à cantora pop.

Mariah chegou ao primeiro lugar em 1995 com One Sweet Day, música que fez em parceria com o quarteto Boyz II Men's, e por lá ficou durante 16 semanas.

O número foi igualado por Despacito e parece que apenas uma canção pode impedi-la de superar a marca na próxima semana: Look What You Made Me Do, novo single de Taylor Swift, lançado no último dia 25.

A música de Taylor já estabeleceu o recorde de maior número de visualizações no YouTube nas primeiras 24 horas.

No Twitter, diversos admiradores de Mariah se uniram aos fãs de Taylor para tentar fazer da música a mais ouvida nesta semana. Já outros preferem que Daddy Yankee e Luis Fonsi alcancem a marca histórica.

