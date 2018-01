Fãs de Joel Embiid pedem que Rihanna aceite encontro com ele

Após o jogo de quinta, uma repórter perguntou para Embiid sobre o assunto e ele disse que não está mais interessado - Foto: ClutchPoints

O jogador de basquete camaronês Joel Embiid, que joga pela NBA no Philadelphia 76ers, tinha um crush em Rihanna e tentou de todas as formas chamar a atenção da cantora em 2014, quando começou a jogar na liga. Ela chegou a segui-lo de volta no Twitter, mas alguns meses após suas tentativas o jogador teve uma resposta negativa.

"Essa é a verdade, eu estava tentando sair com uma garota famosa e ela disse 'volte quando você for All-Star da seleção de melhores jogadores do ano'", tuitou Embiid na época. Apesar de não ter dado nome à "garota famosa", o site TMZ confirmou que se tratava de Rihanna.

Na última quinta-feira, 18, o jogador foi escolhido como All-Star pela primeira vez em sua carreira, e os fãs do jogador foram em massa às redes sociais de Rihanna - marcando o jogador e escrevendo mensagens - lembrando da promessa que ela fez de sair com Embiid quando isso acontecesse.

Após o jogo de quinta, uma repórter perguntou para Embiid sobre o assunto e ele disse que não está mais interessado. "Ela não me quis na época, então por que vou atrás dela agora? Acho que vou ter que passar essa oportunidade e ir para outra", brincou o jogador.